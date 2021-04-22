«Краснодар» обошёл «Амкар» по количеству очков, набранных в Премьер-Лиге

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2. Благодаря этому результату, краснодарский клуб обошёл пермский «Амкар» по количеству очков, набранных в Российской Премьер-Лиге.
«Краснодар» набрал 515 очков в 310 матчах в РПЛ, одержав 144 победы и по 83 раза сыграв вничью и проиграв. Разница забитых/пропущенных голов составляет +157. Пермский коллектив набрал 514 очков в 436 встречах, одержав 125 побед, а также закончив 139 игр с ничейным результатом.
Лидером за всю историю Российской Премьер-Лиги является московский «Спартак» с 1657 очками. На второй строчке расположился ЦСКА, набравший 1603 очка. Замыкает тройку «Локомотив» — 1559 очков.
Подсчёт очков идёт с сезона-1991/1992.
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