ЦСКА рассматривает вариант подписания Чорлуки. Это инициатива Олича

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич недоволен игрой команды в обороне и намерен усилить эту линию в летнее трансферное окно. Одним из рассматриваемых вариантов является приглашение капитана «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который станет свободным агентом после окончания сезона. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Олича и Чорлуку связывают давние и тёплые отношения по сборной Хорватии. Не исключено, что в ближайшее время между сторонами начнутся тесные переговоры», — сказал один из источников «Чемпионату».
Напомним, 31 марта Ведран Чорлука объявил об уходе из «Локомотива».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах Чорлуки заинтересовано московское «Динамо». Для «Динамо» этот вариант является очень серьёзным: клуб привлекает многолетний опыт хорватского защитника в Российской Премьер-Лиге.
- 22 апреля 2021
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