Орлов: вопрос о переносе групповых матчей Евро-2020 из Дублина в Петербург решён на 99%

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного решения УЕФА о переносе групповых матчей ЧЕ из Дублина в Санкт-Петербург.

«Всё идёт к тому, что Санкт-Петербург действительно примет матчи чемпионата Европы, которые должны были пройти в Дублине. Я человек осведомлённый. Вопрос уже практически решён — на 99 процентов. Даже словацкие болельщики обращаются с вопросом, как достать билеты в Петербург. Они всё поняли. У нас будут поляки, словаки и шведы. Официально пока не объявляли, но завтра это сделают.

Правда ли, что могут перенести игры из Бильбао в Москву? Я такого не слышал из уст Сорокина. Да нет, нужно же обеспечивать безопасность. Это чьи-то фантазии, которые ничем не подкреплены. Санкт-Петербург с точки зрения безопасности уже всё прошёл и сейчас готовится к тому, что здесь будет. Лучше всё делать в одном городе. Наше поле выдержит нагрузку», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».