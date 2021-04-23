«Зенит» интересуется защитником «Ростова» Поярковым

Левый защитник «Ростова» Николай Поярков попал в сферу интересов «Зенита». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к питерскому клубу.



«Питерцы ищут левого защитника, чтобы расширить обойму на этой позиции. Поярков входит в число кандидатов. В ближайшее время «Зенит» может начать активные переговоры по трансферу игрока», — сказал источник «Чемпионату».



Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летного игрока «Ростова» в € 800 тыс. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Поярков провёл 15 игр за коллектив из Ростова-на-Дону. Защитник выступал за молодёжные сборные России разных возрастов.



«Зенит» занимает 1-е место в РПЛ, набрав 55 очков после 26 туров. «Ростов» находится на девятой строчке с 37 набранными очками.

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