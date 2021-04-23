«Зенит» интересуется защитником «Ростова» Поярковым
Левый защитник «Ростова» Николай Поярков попал в сферу интересов «Зенита». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к питерскому клубу.
«Питерцы ищут левого защитника, чтобы расширить обойму на этой позиции. Поярков входит в число кандидатов. В ближайшее время «Зенит» может начать активные переговоры по трансферу игрока», — сказал источник «Чемпионату».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летного игрока «Ростова» в € 800 тыс. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Поярков провёл 15 игр за коллектив из Ростова-на-Дону. Защитник выступал за молодёжные сборные России разных возрастов.
«Зенит» занимает 1-е место в РПЛ, набрав 55 очков после 26 туров. «Ростов» находится на девятой строчке с 37 набранными очками.
Юмтити не перейдёт в «Зенит». Клуб никогда им не интересовался
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
09:56
-
09:56
-
09:29
-
09:27
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
08:28
-
08:12
-
06:37
-
04:17
-
04:00
-
03:27
-
01:53
-
01:26
-
00:59
-
00:52
-
00:49
-
00:39
-
00:26
-
00:23
-
00:09
-
00:07
- 22 апреля 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:26
-
23:09
-
23:09
-
22:41
-
22:25
-
22:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам