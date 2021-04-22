Рахимич: для ЦСКА сделаю что угодно! Всегда готов помочь родному клубу и другу Оличу

Бывший игрок ЦСКА Элвир Рахимич, которого главный тренер московского клуба Ивица Олич хочет пригласить в тренерский штаб армейцев вместо Василия Березуцкого, прокомментировал возможное назначение.
«Контакта пока не было, никто из ЦСКА ещё не звонил. Но я здесь, всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Любая помощь! Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил – для ЦСКА сделаю всё что угодно.
У нас одни из лучших болельщиков, без них не было бы наших медалей. Они наш 12-й игрок!» — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Рахимич живёт в России с 1999 года. До 2001 года он играл за махачкалинский «Анжи», с 2001-го по 2014-й год — выступал в составе ЦСКА. Позже босниец работал тренером в ДЮСШ армейского клуба. Сейчас Элвир работает в тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины. По сведениям источника «Чемпионата», на работу в национальной команде возможное включение Рахимича в штаб ЦСКА не повлияет.
- 22 апреля 2021
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