«Ужасно разочаровывающее заявление». Линекер отреагировал на слова «Барселоны» о Суперлиге

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер отреагировал на официальное заявление каталонской «Барселоны» по поводу планировавшегося участия клуба в Европейской Суперлиге.

«Ужасно разочаровывающее заявление», — написал Линекер в своём «твиттере», прикрепив заявление «Барселоны».

Ранее пресс-служба каталонского клуба опубликовала неоднозначное заявление, в котором пыталась поддержать нейтралитет в конфликте между УЕФА и Суперлигой, выгородив при этом свои благие намерения.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы начали отказываться от участия в турнире.