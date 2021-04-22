«Лестер Сити» — «Вест Бромвич»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион» на матч 32-го тура АПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Эванс, Томас, Тилеманс, Мэддисон, Ндиди, Варди, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Амарти, Рикарду, Ундер, Чодури, Прат, Олбрайтон, Менди, Перес.
«Вест Бромвич»: Джонстон, О'Ши, Ферлонг, Бартли, Таунсенд, Мэйтленд-Найлс, Йокушлу, Филлипс, Перейра, Робинсон, Дьян.
Запасные: Баттон, Аджайи, Пелтье, Диангана, Галлахер, Ливермор, Сойерс, Робсон-Кану, Ахирни-Грант.
«Лисы» в 31 матче набрали 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (24) — на предпоследнем, 19-м месте.
В первом круге турнира подопечные Брендана Роджерса разгромили «дроздов» со счётом 3:0.
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