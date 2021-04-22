«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой». Миранчук не вышел на поле

Сегодня, 22 апреля, состоялся матч «Рома» — «Аталанта». Встреча 32-го тура итальянской Серии А прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Помогали ему ассистенты Мауро Вивенци и Филиппо Валерьяни. Резервный рефери — Марко Пиччинини.
Гости имели небольшое преимущество в начале встречи. На 26-й минуте украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, получив передачу от Робина Госенса, нанёс точный удар в верхний угол ворот. До конца первого тайма счёт не изменился.
На 65-й минуте нападающий «Аталанты» Луис Муриэль имел шанс увеличить преимущество своей команды, но не смог воспользоваться своим шансом. А спустя четыре минуты, отдавший ранее голевую передачу Госенс получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини был вынужден сместить акцент игры команды в сторону защитных действий. На 73-й минуте вместо нападающего Дувана Сапаты он выпустил защитника Рафаэла Толои.
«Рома» смогла воспользоваться удалением у команды соперника. На 75-й минуте защитник римлян Брайан Кристанте поразил ворота гостей красивым ударом издали. Судья выровнял составы команд, удалив на 90+6-й минуте защитника хозяев Ибаньеса.
Спустя несколько секунд прозвучал финальный свисток арбитра, который зафиксировал ничейный результат 1:1. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле в сегодняшней встрече.
«Рома», набрав 55 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от замыкающего зону еврокубков «Лацио» на три очка. «Аталанта» (65) располагается на третьей строчке.
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