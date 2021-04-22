«Я защищал всех, бился и убивался». Глушаков — о плохом отношении фанатов «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о плохом отношении к себе со стороны некоторых болельщиков «Спартака», за который игрок выступал ранее.

«Не любят и не надо. Не для всех ты всегда будешь хорошим или плохим. Есть часть болельщиков, которая тебя поддерживает, есть часть, которая может плохо к тебе относиться. Такая жизнь, такая судьба, ничего страшного.

Что скандируют трибуны? И что за трибуны? 200, 300, 50 человек. И трибуны, и другие люди всё прекрасно знают. Те же тренеры из «Спартака» дают интервью и знают, о чём речь была по поводу моего перехода — кто работал с болельщиками, как общались. Я открыт и всегда готов встретиться с фан-движением, «Фратрией», с главными. Это они не хотят встретиться. А кто-то что-то кому-то сказал, а подтвердить свои слова не могут до сих пор.

Что касается спартаковских болельщиков, то моя душа на сто процентов чиста. Я всех, кого можно, защищал, за всех бился, убивался, и за клуб тем более. Можно вспомнить мои твиты с «Зенитом», и с кем я только не рубился, чтобы защитить «Спартак». Я всегда был на стороне клуба, игроков, руководства, персонала. У меня со всеми хорошие отношения, а то, что там есть часть болельщиков, ну, бог им судья. Они не правы? Миллион процентов, и они знают», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».