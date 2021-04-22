Карло Анчелотти: «Эвертон» будет биться за еврокубки до самого конца. У нас есть шансы

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от концовки нынешнего сезона.
«Мы всё ещё находимся в гонке за еврокубки и будем биться за попадание туда до последнего матча. Эта борьба не закончится раньше, чем прозвучит финальный свисток в матче 38-го тура АПЛ. В этом сезоне на еврокубки претендуют много команд, и всем нам предстоит сыграть ещё много матчей. Нам ещё нужно сыграть с «Арсеналом», «Вест Хэмом» и дважды с «Астон Виллой».
Все оставшиеся матчи действительно жизненно важны для нас. Очень хорошо, что сейчас в нашем распоряжении есть большая часть состава, потому что в прошлом туре у меня было много молодых игроков на скамейке запасных — у меня не было возможности сделать много замен», — приводит слова 62-летнего итальянца Sky Sports.
«Ириски» до конца сезона должны сыграть с «Арсеналом» (23 апреля), «Астон Виллой» (1 мая), «Вест Хэмом» (9 мая), «Шеффилд Юнайтед» (11 мая), «Вулверхэмптоном» (15 мая) и «Манчестер Сити» (23 мая). Также подопечным Карло Анчелотти предстоит сыграть перенесённый матч 19-го тура с «Астон Виллой», но дата проведения этого матча будет объявлена позднее.
«Эвертон» в 31 матче набрал 49 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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