Гендиректор «Динамо»: к 2023 году хотим повысить уровень и постоянно быть в лидерах РПЛ

Новоиспечённый генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об амбициозных планах столичного клуба.
«Мы не зацикливаемся на том, чтобы вложить все средства и возможности ради успешного выступления в одном сезоне. Мы строим успешный клуб на долгосрочную перспективу. И наша цель — быть в лидерах не в одном юбилейном году, а постоянно. К 2023 году мы хотим выйти на этот уровень и встретить столетие «Динамо» достойно.
Эффективность лимита на легионеров? Думаю, что о сути лимита, его эффективности надо спрашивать у регуляторов. Какая цель ставилась, насколько успешно она достигается, правильно ли выбрана формула лимита и т.д. Мы же как клуб выполняем условия регламента, учитываем лимит в планах своей трансферной деятельности. Понятно, что если рассуждать краткосрочно, то чем меньше ограничений, тем нам проще — больше опций для принятия конкретного решения, но лимит существует для всех, и мы в равных условиях с прямыми конкурентами», — приводит слова Пивоварова «Спорт-экспресс».
- 22 апреля 2021
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