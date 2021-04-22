Гендиректор «Динамо»: к 2023 году хотим повысить уровень и постоянно быть в лидерах РПЛ

Новоиспечённый генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об амбициозных планах столичного клуба.

«Мы не зацикливаемся на том, чтобы вложить все средства и возможности ради успешного выступления в одном сезоне. Мы строим успешный клуб на долгосрочную перспективу. И наша цель — быть в лидерах не в одном юбилейном году, а постоянно. К 2023 году мы хотим выйти на этот уровень и встретить столетие «Динамо» достойно.

Эффективность лимита на легионеров? Думаю, что о сути лимита, его эффективности надо спрашивать у регуляторов. Какая цель ставилась, насколько успешно она достигается, правильно ли выбрана формула лимита и т.д. Мы же как клуб выполняем условия регламента, учитываем лимит в планах своей трансферной деятельности. Понятно, что если рассуждать краткосрочно, то чем меньше ограничений, тем нам проще — больше опций для принятия конкретного решения, но лимит существует для всех, и мы в равных условиях с прямыми конкурентами», — приводит слова Пивоварова «Спорт-экспресс».