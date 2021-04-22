Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

АПЛ объявила о большом падении доходов на фоне пандемии COVID-19

АПЛ объявила о большом падении доходов на фоне пандемии COVID-19
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Английская Премьер-лига опубликовала финансовый отчёт за сезон-2019/2020.

Как сообщает Sky Sports, оборот лиги упал на девять процентов по сравнению с результатом сезона-2018/2019 и составил € 3,32 млрд (в предыдущем сезоне доход составил € 3,8 млрд). Данное падение связано с пандемией коронавируса — руководству АПЛ пришлось предоставить скидки вещателям, связанные с приостановкой матчей среди сезона.

Лиге даже пришлось запросить правительственные гранты на сумму € 3,8 млн, но руководство английской Премьер-лиги заявило, что это позволило в полном объёме выплачивать зарплаты всем своим сотрудникам и что ни один из них не был уволен.

Самый большой доход АПЛ приносит продажа телевизионных прав на право показа матчей за границей — выручка от реализации прав на трансляции за пределами Великобритании составила € 1,56 млрд.

АПЛ намерена изменить регламент для нейтрализации Суперлиги и других подобных проектов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021