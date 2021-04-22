«Барселона» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 22 апреля, в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между «Барселоной» и «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Ассистенты: Хосе Энрике Наранхо Перес, Диего Санчес Рохо. Резервный судья — Хуан Пенья Варела.
«Барселона» занимает четвёртое место с 65-ю очками, «Хетафе» — на пятнадцатом месте, набрав 31 очко. У лидера, мадридского «Атлетико» — 73 очка.
В матче первого круга «Хетафе» переиграл сине-гранатовых со счётом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий хозяев Хайма Мата с пенальти на 56-й минуте.
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