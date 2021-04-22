Черниговскую «Десну» оштрафовали за расистское высказывание тренера вратарей

В трансляцию матча 14-го тура чемпионата Украины «Заря» — «Десна» попало расистское высказывание тренера вратарей черниговской команды Сергея Овчарова: «Уродов понабирали черно****х». В результате этого инцидента «Десну» оштрафовали на 150 тыс. гривен (около 410 тыс. рублей).

«Был долгий процесс расследования. Комитет этики занимался этим. Он идентифицировал, что это было со стороны скамейки запасных «Десны». Потом был вопрос определения конкретного лица. Они пришли к выводу после ряда наложений звука и видео, что это был тренер вратарей «Десны» Юрий Овчаров.

Прислали это «Десне», клуб отрицает, что это Овчаров. Считает, что нет достаточных оснований. Мы заслушали позицию комитета на прошлом заседании. Обратились к экспертному центру МВД с просьбой провести экспертизу, сопоставить голос Овчарова с этим фрагментом трансляции.

К сожалению, комплексную экспертизу МВД не удалось сделать, потому что очень краткая запись фразы расистского характера. Но эксперт МВД говорит, что есть признаки схожести голоса Овчарова с тем, что на записи.

Это только подкрепило комфортную уверенность членов КДК, что это Овчаров. Принято решение наказать «Десну» и Овчарова. Учитывая, что тренер ни разу не был наказан за ненадлежащее поведение, его дисквалифицировали на пять матчей. А «Десну» оштрафовали на 150 тысяч гривен», – сказал секретарь украинского КДК Игорь Грищенко в новом выпуске «Профутбол Digital».