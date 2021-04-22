Гендиректор «Арсенала»: из-за истории с Суперлигой нам надо восстанавливать репутацию

Генеральный директор лондонского «Арсенала» Винай Венкатешам на встрече с болельщиками «канониров» принёс извинения за то, что клуб стал одним из 12 основателей Европейской Суперлиги.



«С Суперлигой мы приняли ужасное решение, теперь нам нужно принимать хорошие. Я уже связался со всеми руководителями остальных 14 клубов АПЛ, чтобы принести им извинения за нашу роль в этой истории.



Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить нашу репутацию», – приводит слова генерального директора «пушкарей» The Telegraph.



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили 12 топ-клубов, в том числе «Арсенал». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА в первую очередь английские клубы начали отказываться от участия в турнире.

Президент «Арсенала» извинился перед игроками и тренерами за планы участвовать в Суперлиге