Варди реализовал выход один на один и открыл счёт в матче «Лестер» — «Вест Бромвич». Видео

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит заключительный матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Идёт 38-я минута встречи, счёт 3:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 23-й минуте — нападающий «лис» Джейми Варди, находясь в одиночестве у чужой штрафной, получил мяч от защитника Тимоти Кастаня и пробил в одно касание. Голкипер «дроздов» Сэм Джонстон не угадал направление удара и упал в другой угол.

Видео гола Джейми Варди

Это 13-й гол (шесть с пенальти) 34-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.

«Лисы» в 31 матче набрали 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (24) — на предпоследнем, 19-м месте.