Президент «Фиорентины» — об основателях Суперлиги: разве им не хватает денег?

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал проект Европейской Суперлиги.



«Я сбежал из США, чтобы приехать в Италию, потому что мне нравится футбол в том виде, в котором он проводится здесь, с риском повышения и понижения в классе. Я не люблю закрытый футбол, как в Америке. Принципов меритократии в Америке не существует, там принцип — не терять деньги. Американские команды там не банкротятся, как здесь. Для такого предпринимателя, как я, это хорошо, но мне это не нравится.



Почему клубы-основатели не посоветовались с болельщиками, особенно английскими? Почему три команды Серии А не поговорили со мной? Почему не было прозрачности, которая должна быть между участниками Серии А? Эти 12 команд до карантина имели доход почти € 600 млн в год. У «Фиорентины» было € 90 млн. Разве этих денег им не хватает? Зачем им ослаблять европейскую футбольную систему.



Санкции для трёх итальянских клубов? Я должен быть уверен, что подобное больше никогда не повторится. На поле мы враги, но в бизнесе мы должны быть вместе, чтобы итальянская футбольная система продолжала работать.



Я приехал в Италию из-за любви к этому футболу, сегодня я больше всего страдаю, несмотря на то что вложил в футбол много денег. Фанатам хочу сказать, что у вас есть человек, который будет бороться за вас», — приводит слова Коммиссо Fiorentina.it.