Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» уверенно победил во встрече с «Лацио». Неаполитанцы 11 матчей не проигрывают дома

«Наполи» уверенно победил во встрече с «Лацио». Неаполитанцы 11 матчей не проигрывают дома
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Сегодня, 22 апреля, состоялся матч «Наполи» — «Лацио». Встреча 32-го тура итальянской Серии А прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. «Наполи» одержал победу со счётом 5:2.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Помогали ему ассистенты Стефано Алассио и Альберто Тегони. Резервный рефери — Розарио Абиссо.

С первых минут матч был наполнен яркими событиями. Уже на 6-й минуте главный арбитр встречи поставил одиннадцатиметровый удар в пользу «Наполи», который реализовал Лоренцо Инсинье. Спустя 5 минут усилиями Маттео Политано хозяева увеличили преимущество в счёте. До перерыва «Лацио» имел шанс сократить отставание, но удар Хоакина Корреа пришёлся в штангу ворот.

После перерыва команды продолжили создавать опасные моменты. А результативным стал удар нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье на 53-й минуте. На 65-й минуте Дрис Мертенс довёл разницу в счёте до 4 мячей, благодаря техничному удару в верхний угол ворот. На 71-й минуте форвард гостей Чиро Иммобиле отквитал один мяч, а 3 минуты спустя его одноклубник Сергей Милинкович-Савич своим голом подарил надежду на камбэк болельщикам «Лацио».

Но уже на 80-й минуте атакующий игрок неаполитанского клуба Виктор Осимен завершил комбинацию
отменным ударом и поставил точку в матче.

Финальный свисток арбитра подвёл итог насыщенной на события и красивые голы встречи — 5:2.

«Наполи», набрав 63 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (58) располагается на шестой строчке. Хозяева с 6 января не знают горечи поражений в родных стенах. В начале года неаполитанцы уступили «Специи» 1:2.

Италия - Серия А. 32-й тур
22 апреля 2021, четверг. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
5 : 2
Лацио
Рим
1:0 Инсинье – 7' (пен)   2:0 Политано – 12'   3:0 Инсинье – 53'   4:0 Мертенс – 65'   4:1 Иммобиле – 70'   4:2 Милинкович-Савич – 74'   5:2 Осимхен – 80'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021