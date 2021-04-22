«Наполи» уверенно победил во встрече с «Лацио». Неаполитанцы 11 матчей не проигрывают дома

Сегодня, 22 апреля, состоялся матч «Наполи» — «Лацио». Встреча 32-го тура итальянской Серии А прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. «Наполи» одержал победу со счётом 5:2.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Помогали ему ассистенты Стефано Алассио и Альберто Тегони. Резервный рефери — Розарио Абиссо.



С первых минут матч был наполнен яркими событиями. Уже на 6-й минуте главный арбитр встречи поставил одиннадцатиметровый удар в пользу «Наполи», который реализовал Лоренцо Инсинье. Спустя 5 минут усилиями Маттео Политано хозяева увеличили преимущество в счёте. До перерыва «Лацио» имел шанс сократить отставание, но удар Хоакина Корреа пришёлся в штангу ворот.



После перерыва команды продолжили создавать опасные моменты. А результативным стал удар нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье на 53-й минуте. На 65-й минуте Дрис Мертенс довёл разницу в счёте до 4 мячей, благодаря техничному удару в верхний угол ворот. На 71-й минуте форвард гостей Чиро Иммобиле отквитал один мяч, а 3 минуты спустя его одноклубник Сергей Милинкович-Савич своим голом подарил надежду на камбэк болельщикам «Лацио».



Но уже на 80-й минуте атакующий игрок неаполитанского клуба Виктор Осимен завершил комбинацию

отменным ударом и поставил точку в матче.



Финальный свисток арбитра подвёл итог насыщенной на события и красивые голы встречи — 5:2.



«Наполи», набрав 63 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (58) располагается на шестой строчке. Хозяева с 6 января не знают горечи поражений в родных стенах. В начале года неаполитанцы уступили «Специи» 1:2.