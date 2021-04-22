«Лестер» разгромил «Вест Бромвич» в заключительном матче 32-го тура АПЛ

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся заключительный матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 23-й минуте — нападающий «лис» Джейми Варди, находясь в одиночестве у чужой штрафной, получил мяч от защитника Тимоти Кастаня и пробил в одно касание. Голкипер «дроздов» Сэм Джонстон не угадал направление удара и упал в другой угол.
Через три минуты защитник «лисов» Джонни Эванс первым среагировал на скидку после розыгрыша углового и вколотил мяч в ворота гостей.
Окончательный счёт на 36-й минуте установил нападающий хозяев Келечи Ихеаначо. 24-летний нигериец, находясь в одиночестве в центре чужой штрафной, получил передачу от Джейми Варди, обработал мяч и переправил его прямиком в ворота.
Подопечные Брендана Роджерса в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (24) — на предпоследнем, 19-м месте.
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