«Лестер» разгромил «Вест Бромвич» в заключительном матче 32-го тура АПЛ

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся заключительный матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Счёт был открыт на 23-й минуте — нападающий «лис» Джейми Варди, находясь в одиночестве у чужой штрафной, получил мяч от защитника Тимоти Кастаня и пробил в одно касание. Голкипер «дроздов» Сэм Джонстон не угадал направление удара и упал в другой угол.

Видео гола Джейми Варди

Через три минуты защитник «лисов» Джонни Эванс первым среагировал на скидку после розыгрыша углового и вколотил мяч в ворота гостей.

Видео гола Джонни Эванса

Окончательный счёт на 36-й минуте установил нападающий хозяев Келечи Ихеаначо. 24-летний нигериец, находясь в одиночестве в центре чужой штрафной, получил передачу от Джейми Варди, обработал мяч и переправил его прямиком в ворота.

Видео гола Келечи Ихеаначо

Подопечные Брендана Роджерса в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (24) — на предпоследнем, 19-м месте.