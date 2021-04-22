«Провести их не составит труда». Аршавин — о дополнительных матчах Евро в Петербурге

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможном переносе двух матчей чемпионата Европы — 2020 из Дублина (Ирландия) в Санкт-Петербург (Россия).
«Как я вижу, наш город был готов к чемпионату Европы ещё год назад. Провести дополнительные матчи труда не составит. К тому же, трибуны разрешат заполнить наполовину. За оставшиеся 50 дней ситуация может даже измениться в лучшую сторону. Думаю, в УЕФА заинтересованы, чтобы матчи прошли со зрителями, тем более в таком красивом городе. Если возможность появится, Санкт-Петербург наверняка ею воспользуется и примет встречи, которые не смогут организовать в других местах», — приводит слова Аршавина RT.
Напомним, по данным СМИ, ещё один матч плей-офф Евро-2020, который должен был пройти в Ирландии, будет перенесён в Лондон.
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