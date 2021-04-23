Сёмин — о Суперлиге: она очень похожа на закрытые американские лиги — НХЛ и НБА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о причинах неудачи проекта Европейской Суперлиги.
«Сенсационное событие произошло на этой неделе — попытка создания в Европейском футболе Суперлиги! Президенты 14 топ-клубов приняли решение без согласия с УЕФА и ФИФА проводить свой турнир. Почему такая негативная реакция всего футбольного сообщества? Понятно — большие деньги. Американские банки. Суперлига очень похожа на закрытые лиги США: НХЛ, НБА, Американский футбол.
У Европейского футбола свои давние традиции и, на мой взгляд, самые справедливые, потому что спортивная составляющая стоит на первом месте. Не были учтены мнения болельщиков, которым принадлежит футбол более 100 лет, и негативная реакция тренеров и игроков. В этом случае никакие деньги не работают. Почему «Бавария» осталась принципиальной в этой ситуации? Румменигге, Хённесс, Беккенбауэр знают и понимают все нюансы любимой игры миллионов людей!» — написал Сёмин в своём «инстаграме».
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