«Барселона» обыграла «Хетафе». Месси оформил дубль и отдал голевой пас

Сегодня, 22 апреля, в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Барселоной» и «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Каталонский клуб добился победы со счётом 5:2.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Ассистенты: Хосе Энрике Наранхо Перес, Диего Санчес Рохо. Резервный судья — Хуан Пенья Варела.



Матч начался с активных действий хозяев. На 8-й минуте нападающий «Барсы» Лионель Месси точно пробил в правый угол ворот из пределов штрафной. Затем на 12-й и 28-й минутах команды обменялись автоголами: сначала защитник каталонского клуба Клеман Лангле поразил собственные ворота, а спустя 16 минут игрок «Хетафе» Софиан Чакла сделал то же самое. На 33-й минуте Месси оформил дубль, добив мяч в ворота «Хетафе» после подбора в штрафной.



В начале второго тайма главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман дал шанс молодым игрокам клуба. На 46-й минуте на замену вместо защитников Жерара Пике и Клемана Ленгле вышли Илайс Мориба и Рональд Араухо. После фола последнего на 69-й минуте встречи был назначен пенальти в ворота «Барселоны». Турецкий нападающий «Хетафе» Энес Унал сократил разрыв точным ударом с 11-метровой отметки. На 87-й минуте Рональд Араухо замкнул подачу Месси с углового и вернул «Барселоне» преимущество в два мяча. А уже в компенсированное время нападающий каталонцев Антуан Гризманн, реализовав пенальти, установил окончательный счёт в матче. «Барселона» уверенно довела матч до победы, владея мячом более 70% времени во втором тайме.



Финальный свисток арбитра зафиксировал победу каталонского клуба 5:2.



«Барселона» занимает четвёртое место с 68-ю очками, «Хетафе» — на пятнадцатом месте, набрав 31 очко. У лидера, мадридского «Атлетико» — 73 очка.