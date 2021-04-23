Эллардайс: считаю, что сейчас «Лестер» по качеству игры уступает только «Манчестер Сити»

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс прокомментировал поражение «дроздов» в матче 32-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (0:3).
«После этого матча можно наглядно понять, почему «Лестер» находится так высоко в турнирной таблице и почему эта команда вышла в финал Кубка Англии. Сегодня мы попросту не могли с ними справиться.
В самом начале матча мы пытались забить быстрый гол, но мы были очень далеки от этого. «Лестер» намного лучше «Саутгемптона» и намного лучше «Челси» — они так же хороши, как и лучшие клубы в лиге. Считаю, что сейчас они уступают только «Манчестер Сити».
В первом тайме нам пришлось нелегко. У нас был единственный шанс, но в том моменте мой игрок не просто промахнулся, а сыграл попросту ужасно.
В прошлую субботу мы хотели провести матч с «Астон Виллой», а бирмингемцы были не против сыграть с нами, но руководители АПЛ не разрешили провести этот матч в удобные обеим сторонам сроки. Теперь после матча в четверг вечером нам предстоит сыграть в воскресенье. Почему?
Мои игроки должны правильно усвоить самые важные моменты в нашей игре, а именно этого сегодня вечером просто не было. Теперь нам нужно выиграть пять матчей из шести оставшихся, чтобы остаться в АПЛ. Мы сделаем всё, что будет в наших силах», — цитирует Эллардайса BBC.
Видео победного гола «Лестера» в матче с «Вест Бромвичем»
Подопечные Брендана Роджерса в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (24) — на предпоследнем, 19-м месте.
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