Месси обновил рекорд Примеры: он забивает не менее 25 голов в 12 сезонах подряд

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси — единственный футболист, который забивает в испанской Примере не менее 25 голов в 12 сезонах подряд, информирует Squawka Football.

В матче 31-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (5:2) 33-летний аргентинец оформил дубль. Теперь на его счету 25 голов и 9 результативных передач в нынешнем розыгрыше Примеры.

В марте Месси повторил и превзошёл рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Кроме того, аргентинец выиграл 35 трофеев вместе с «Барселоной». Он 10 раз побеждал в чемпионате Испании, 7 раз — в Кубке Испании, 8 раз — в Суперкубке Испании, 4 раза — в Лиге чемпионов, 3 раза — в Суперкубке УЕФА и 3 раза — в клубном чемпионате мира.