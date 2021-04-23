Куман заменил игрока «Барселоны» Мингезу из-за конфликта и отказался пожать ему руку

Вчера, 22 апреля, в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Барселоной» и «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Каталонский клуб добился победы со счётом 5:2.

Матч был омрачён одним необычным эпизодом на 74-й минуте встречи. После подключения в атаку 21-летнего защитника «Барселоны» Оскара Мингезы у футболиста произошёл конфликт с главным тренером сине-гранатовых Рональдом Куманом, который незамедлительно принял решение о замене футболиста – на поле появился французский защитник Самуэль Юмтити. Сразу после того, как Мингеза покинул поле, молодого игрока поддержали одноклубники, однако, протянув руку главному тренеру, он получил в ответ весьма неоднозначную реакцию Кумана, который отказался протянуть ему руку, лишь обменявшись с игроком парой фраз.

«Мингеза проводит необычный сезон в основной команде. Несмотря на то что он пришёл из дубля, он неплохо зарекомендовал себя, играя в качестве основного игрока обороны. Уродливый жест Кумана, который, к сожалению, решил таким образом наказать футболиста», — отметил журналист TyC Sports Микель Бласкес в «Твиттере».

В текущем сезоне 21-летний защитник Мингеза принял участие в 22 встречах за «Барселону» в чемпионате Испании, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.