New York Times опубликовал статью о том, как Аньелли скрывал проект Суперлиги от УЕФА

Глава УЕФА Александер Чеферин и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, занявший пост вице-президента Европейской Суперлиги, готовили совместное заявление, которое предполагало опровержение новостей о готовящемся турнире, сообщает Football Italia, ссылаясь на материал The New York Times.

Чеферин в последние дни перед объявлением о турнире неоднократно задавал вопросы по этому поводу Аньелли, который занимал на тот момент пост президента Европейской футбольной ассоциации, но тот заверял, что проект Суперлиги — это «только слухи».

Чеферин чувствовал, что ему нужно развеять слухи, и незадолго до объявления Суперлиги отправился на машине из дома в Любляне (Словения) до своего офиса в Швейцарии. В это же время он пытался дозвониться до Аньелли, который изначально долгое время не брал трубку, а затем вновь развеял все слухи, продолжая убеждать Чеферина, что всё в порядке.

Отмечается, что для того, чтобы дозвониться до Аньелли Чеферину, который является крёстным отцом одной из дочерей президента «Юве», пришлось связаться с женой итальянца.

Однако словенцу все также было не по себе, и он предложил Аньелли выпустить совместное заявление, которое поставит точку в этом вопросе. Аньелли согласился с Чеферином, который составил заявление в машине и отправил его Аньелли, которому потребовалось больше времени для отправки исправленной версии. Спустя несколько часов президент «Юве» перезвонил и сказал, что ему нужно ещё 30 минут и выключил телефон. Сообщается, что Аньелли «защищал тайну повстанцев в течение нескольких недель».

В воскресенье вечером официальное объявление было опубликовано одновременно на официальных сайтах 12 команд, а опровержения от УЕФА так и не последовало.