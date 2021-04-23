Сын владельца «Арсенала» заявил, что клуб не собираются выставлять на продажу

Джош Кронке, который входит в совет директоров «Арсенала» и является сыном 73-летнего владельца клуба, присоединился к генеральному директору Винаю Венкатешаму на встрече с болельщиками, чтобы ответить на вопросы после неудачного присоединения к Европейской Суперлиге.

«Я считаю, что мы достойны и дальше оставаться владельцами «Арсенала». Нас поставили в очень трудное положение люди, не относящиеся к клубу. У нас те же планы на летнее трансферное окно, что и несколько недель назад, и я до сих пор рад этому.

Некоторые могут относиться к моим словам с недоверием и скептицизмом, но со временем я надеюсь установить какие-то отношения с нашими группами болельщиков и показать им, что мы способны продвигать наш клуб вперёд.

Продажа клуба? Я даже не хочу отвечать на этот вопрос, потому что у нас нет таких планов», — цитирует Кронке Goal.