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Голы Варди, Эванса и Ихеаначо в видеообзоре крупной победы «Лестера» над «Вест Бромвичем»

Голы Варди, Эванса и Ихеаначо в видеообзоре крупной победы «Лестера» над «Вест Бромвичем»
Футбол / Англия 0

Вчера, в четверг, 22 апреля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся заключительный матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Джейми Варди, Джонни Эванс и Келечи Ихеаначо.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион».

Подопечные Брендана Роджерса в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (24) — на предпоследнем, 19-м месте.

В следующем туре «Лестер Сити» примет «Кристал Пэлас», а «Вест Бромвич Альбион» на выезде сыграет с «Астон Виллой».

Роджерс — о матче с «Вест Бромвичем»: даже при счёте 3:0 я был недоволен происходящим
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