Голы Варди, Эванса и Ихеаначо в видеообзоре крупной победы «Лестера» над «Вест Бромвичем»
Вчера, в четверг, 22 апреля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся заключительный матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Джейми Варди, Джонни Эванс и Келечи Ихеаначо.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион».
Подопечные Брендана Роджерса в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (24) — на предпоследнем, 19-м месте.
В следующем туре «Лестер Сити» примет «Кристал Пэлас», а «Вест Бромвич Альбион» на выезде сыграет с «Астон Виллой».
Роджерс — о матче с «Вест Бромвичем»: даже при счёте 3:0 я был недоволен происходящим
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
04:00
-
03:27
-
01:53
-
01:26
-
00:59
-
00:52
-
00:49
-
00:39
-
00:26
-
00:23
-
00:09
-
00:07
- 22 апреля 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:26
-
23:09
-
23:09
-
22:41
-
22:25
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
22:05
-
21:59
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:15
-
21:09
-
21:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам