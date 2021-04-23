Голы Варди, Эванса и Ихеаначо в видеообзоре крупной победы «Лестера» над «Вест Бромвичем»

Вчера, в четверг, 22 апреля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся заключительный матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Джейми Варди, Джонни Эванс и Келечи Ихеаначо.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча «Лестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион».

Подопечные Брендана Роджерса в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (24) — на предпоследнем, 19-м месте.

В следующем туре «Лестер Сити» примет «Кристал Пэлас», а «Вест Бромвич Альбион» на выезде сыграет с «Астон Виллой».