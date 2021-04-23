Куман прокомментировал скандальную замену защитника «Барселоны» Мингезы

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на неоднозначный эпизод с заменой 21-летнего защитника каталонцев Карлоса Мингезы в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».

«Моя позиция по отношению к нему была немного преувеличена. Конечно, он проводит отличный сезон. Я думаю, что молодые люди должны усвоить только одно: если вы играете за «Барсу», вы всегда должны быть сконцентрированы. Мне казалось, что именно в защитной линии с этим есть проблемы.

Замена произошла не из-за моих эмоций, конфликта или ещё чего-то, а для того, что дать возможность уйти Френки де Йонгу правее и, чтобы Юмтити получил заслуженное игровое время.

Я разговаривал с Мингезой после игры, с ним нет никаких проблем. Если и есть игрок, у которого отличный сезон, то это он», — цитирует Кумана Marca.