Куман прокомментировал скандальную замену защитника «Барселоны» Мингезы

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на неоднозначный эпизод с заменой 21-летнего защитника каталонцев Карлоса Мингезы в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
«Моя позиция по отношению к нему была немного преувеличена. Конечно, он проводит отличный сезон. Я думаю, что молодые люди должны усвоить только одно: если вы играете за «Барсу», вы всегда должны быть сконцентрированы. Мне казалось, что именно в защитной линии с этим есть проблемы.
Замена произошла не из-за моих эмоций, конфликта или ещё чего-то, а для того, что дать возможность уйти Френки де Йонгу правее и, чтобы Юмтити получил заслуженное игровое время.
Я разговаривал с Мингезой после игры, с ним нет никаких проблем. Если и есть игрок, у которого отличный сезон, то это он», — цитирует Кумана Marca.
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