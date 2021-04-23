«Реал» и «Юве» могут исключить из ЛЧ, «Барса» высказалась о Суперлиге. Главное к утру

Рублёв стал четвертьфиналистом турнира в Барселоне, «Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов, «Барселона» » сделала заявление по Суперлиге и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Это всё из-за тебя!» Костя Цзю высказал всё в лицо эмигрировавшему в Австралию отцу.
2. Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне.
3. ЦСКА рассматривает вариант подписания Чорлуки. Это инициатива Олича.
4. Источник: УЕФА принял решение о переносе групповых матчей ЧЕ из Дублина в Санкт-Петербург.
5. Протестующие фанаты «Манчестер Юнайтед» потребовали позвать Сульшера. Тренер вышел.
6. ЦСКА обыграл «Авангард» и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина.
7. УЕФА может исключить «Реал» и «Ювентус» из Лиги чемпионов на один сезон.
8. «Отказ мог бы стать исторической ошибкой». «Барселона» сделала заявление по Суперлиге.
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