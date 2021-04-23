Президент «Барселоны: Суперлига – это необходимость, план всё ещё существует

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о Суперлиге.

«У нас была позиция, она всё ещё есть, и мы объясним. Позиция осторожна, но Суперлига – это необходимость. С другой стороны, как и должно быть, последнее слово будет за нашими членами. Большие клубы, учитывая, что мы генерируем большой доход, хотели иметь возможность высказать своё мнение. Мы считаем, что важно, чтобы это сопровождалось привлекательной конкуренцией, основанной по спортивным заслугам. Мы выступаем за сохранение местных лиг, и поэтому мы всегда открыты для диалога с УЕФА. Это предпосылка. Все хотят сделать футбол лучше и имеют необходимые ресурсы, чтобы сделать из него отличное зрелище. Потому что, если у больших клубов не будет этих ресурсов, футболу будет нанесён ущерб. Была серия давления, из-за которой некоторые клубы отказались от этого предложения или оценили его по-другому, но факт в том, что план всё ещё существует, но требуется больше ресурсов, учитывая, что у нас есть важные инвестиции, мы выплачиваем большие зарплаты», — приводит слова Лапорты Goal со ссылкой на TV3.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».