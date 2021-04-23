Микель Артета объяснил, почему «Арсенал» заслужил приглашение в Суперлигу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему лондонский клуб заслужил приглашение в Европейскую Суперлигу.
«Мы один из лучших клубов мира. Мы невероятно гордимся тем, что представляем этот клуб, его историю. Мы полностью осознаём все требования и стремление к совершенству.
Нельзя отрицать историю, а история связана с результатами и определёнными способами действий и ценностями. Нельзя отрицать поддержку и любовь клуба по всему миру. Наше приглашение — не случайность. Это право было заслужено усилиями многих людей на протяжении долгих лет", — приводит слова Артеты Goal.
Изначально о готовности участвовать в новом турнире объявили 12 клубов: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Вчера, 20 апреля, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» официально объявили о выходе из турнира. Проект был приостановлен.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Фулхэм»
- 23 апреля 2021
-
09:56
-
09:56
-
09:29
-
09:27
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
08:28
-
08:12
-
06:37
-
04:17
-
04:00
-
03:27
-
01:53
-
01:26
-
00:59
-
00:52
-
00:49
-
00:39
-
00:26
-
00:23
-
00:09
-
00:07
- 22 апреля 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:26
-
23:09
-
23:09
-
22:41
-
22:25
-
22:15