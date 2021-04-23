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Микель Артета объяснил, почему «Арсенал» заслужил приглашение в Суперлигу

Микель Артета объяснил, почему «Арсенал» заслужил приглашение в Суперлигу
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему лондонский клуб заслужил приглашение в Европейскую Суперлигу.

«Мы один из лучших клубов мира. Мы невероятно гордимся тем, что представляем этот клуб, его историю. Мы полностью осознаём все требования и стремление к совершенству.

Нельзя отрицать историю, а история связана с результатами и определёнными способами действий и ценностями. Нельзя отрицать поддержку и любовь клуба по всему миру. Наше приглашение — не случайность. Это право было заслужено усилиями многих людей на протяжении долгих лет", — приводит слова Артеты Goal.

Изначально о готовности участвовать в новом турнире объявили 12 клубов: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Вчера, 20 апреля, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» официально объявили о выходе из турнира. Проект был приостановлен.

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