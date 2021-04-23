Суперлига существует. Её основали англичане 30 лет назад. Разбор 32-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем Суперлигу и 32-й тур АПЛ. «Тоттенхэм» уволил Моуринью — почему именно сейчас? Все топ-клубы не в форме и экономят силы. «Арсенал» в трёх победах от Лиги чемпионов.
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.
Кирилл разбирает провал Суперлиги на своём канале. Гриша активно ведёт свой телеграм-канал.
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Таймкоды:
0:00 – Привет конспирологам!
1:35 – 35 минут о главной футбольной революции, которая сорвалась.
37:32 – «Арсенал»: за что вообще борется команда?
48:25 – «МЮ»: Гринвуд, Рашфорд и Глейзер.
1:03:55 – «Ливерпуль»: физики хватило на тайм.
1:14:52 – «Челси»: а помните, был такой футболист Тэмми Абрахам?
1:27:53 – «Тоттенхэм»: Моуринью убрали за неделю до финала!
1:35:10 – «Сити»: 20 секунд событийнее, чем «Тоттенхэм» в Загребе.
1:42:11 – Джингл, отбивка или отыгрывающая музыка?
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