Хавбек «Локомотива» Крыховяк сообщил, что сделал первую прививку от коронавируса в Москве

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что прошёл первый этап вакцинации от коронавируса.
«Неделю назад я сделал первую прививку в Москве. Были ли побочные эффекты? У меня нет, а вот у моих соперников были. Я забил и отдал голевой пас в матче с «Ростовом». Мы выиграли — 4:1.
Вторая прививка будет через три недели, так что всё должно быть только лучше», — приводит слова Крыховяка Sportowe Fakty.
Крыховяк защищает цвета «Локомотива» с 2019 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Вест Бромвич», «Севилью», «Реймс», «Нант» и «Бордо». Контракт польского футболиста с железнодорожниками рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 7 голов (1 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
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