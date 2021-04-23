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Хавбек «Локомотива» Крыховяк сообщил, что сделал первую прививку от коронавируса в Москве

Хавбек «Локомотива» Крыховяк сообщил, что сделал первую прививку от коронавируса в Москве
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что прошёл первый этап вакцинации от коронавируса.

«Неделю назад я сделал первую прививку в Москве. Были ли побочные эффекты? У меня нет, а вот у моих соперников были. Я забил и отдал голевой пас в матче с «Ростовом». Мы выиграли — 4:1.

Вторая прививка будет через три недели, так что всё должно быть только лучше», — приводит слова Крыховяка Sportowe Fakty.

Крыховяк защищает цвета «Локомотива» с 2019 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Вест Бромвич», «Севилью», «Реймс», «Нант» и «Бордо». Контракт польского футболиста с железнодорожниками рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 7 голов (1 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

Гжегож Крыховяк ответил на вопрос о своём будущем в «Локомотиве»
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