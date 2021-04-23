«Шахтёр» предложил Де Дзерби двухлетний контракт

Донецкий «Шахтёр» предложил главному тренеру «Сассуоло» Роберто Де Дзерби двухлетний контракт, сообщает спортивный журналист Никола Скира. На кандидатуре итальянского специалиста настоял директор «горняков» Дарио Срна.



Ранее сообщалось, что московский «Спартак» сделал де Дзерби щедрое предложение, выразив готовность платить ему € 3 млн в год. Красно-белые также были готовы выплатить итальянскому клубу компенсацию, однако специалист сам отказался от возможности перебраться в Россию.



Также сообщалось, что «Шахтёр» рассматривает в качестве одного из вариантов наставника «Ромы» Паулу Фонсеку. Фонсека возглавлял «Шахтёр» с 2016 по 2019 год. Под его руководством «горняки» трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.

Источник: донецкий «Шахтёр» договорился с тренером «Сассуоло» Де Дзерби