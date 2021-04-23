Агент Сафонов: работа Николича – повод задуматься и российским тренерам, и руководителям

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива» Марко Николича.



«С Каррерой аналогии не просматривается. Совершенно разные ситуации. Мне нынешний спурт «Локомотива» больше напоминает ЦСКА 1998 года, когда возглавивший команду Олег Долматов перешёл на игру в линию, и армейцы полетели всех побеждать. Показательно, что «Локомотив» заиграл так именно после сборов, на которых Николич получше познакомился с футболистами, имел время их подготовить — и вот результат!



Для каждого Николич нашёл место и определил роль, которая двигает команду вперёд. Посмотрите, как заиграл после Нового года Смолов, сколько важных и решающих мячей он забил! Вспомните, как Жемалетдинов выглядел в «Рубине» и какой Рифат сейчас! В Казани он ничего особенного не показывал, почти не забивал, а сейчас — совсем другой футболист. Тренер перевёл его на позицию атакующего полузащитника и там он стал важной фигурой в командной игре, результативен, за сборную выступает!



Продолжая тему Николича, добавлю, что его работа — повод задуматься и российским тренерам, и руководителям. О качестве работы серба на фоне российских коллег. У «Локомотива» сейчас трудный период, клуб не может много тратить, покупать дорогих футболистов. Но Николич изучил имеющиеся возможности, подготовил команду, и она выиграла 10 матчей из 10. Замечу, что у сербского тренера «Локо» нет футболистов на особом положении. Антон Миранчук был ведущим игроком, говорили, что он первый кандидат на продажу, но Николич решил, что сейчас для команды будет лучше, если Миранчук посидит на скамейке и будет выходить на замену. И это работает!» — цитирует Сафонова «Спорт уик-энд».

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