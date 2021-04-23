Леонид Слуцкий обвинил судью в травме Хвичи Кварацхелии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о травме полузащитника Хвичи Кварацхелии, полученной в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).



«Простой момент: во всех лигах люди приходят на звёзд. Футбол существует для болельщиков. Болельщики идут на Кварацхелию — это очевидно. Там было больше 10 тысяч болельщиков «Урала», и я уверен, что многие из них пришли посмотреть на Хвичу Кварацхелию. Когда в первые 15 минут происходят три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями… И даже в том моменте, когда он получил травму, игрок «Урала» чуть раньше ударил ему в ахилл.



Ещё раз говорю — посмотрите, как везде опекают любую звезду, любого яркого игрока. Все судьи понимают, что зрители пришли ради этого игрока, а не ради судьи и ещё чего-то. И когда человек не свистит ни одного фола против Кварацхелии, который лежит и которого бьют сзади… Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях», — сказал Слуцкий в эфире канала «Татарстан-24».



Ранее стали известны сроки восстановления Кварацхелии.

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