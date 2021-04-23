Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Слуцкий — об отстранении Вилкова: аплодирую Хачатурянцу стоя с криками «браво» и «бис»

Слуцкий — об отстранении Вилкова: аплодирую Хачатурянцу стоя с криками «браво» и «бис»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил недоумение ситуацией с судейством в России после введения VAR, а также поддержал решение главы судейского комитета Ашота Хачатурянца отстранить от работы арбитра Михаила Вилкова.

«Ни в одной европейской лиге введение VAR не изменило ни количество жёлтых карточек, ни количество красных карточек посредством второй жёлтой. Правила в футболе не менялись. Россия — единственная страна в мире, где количество фолов снизилось, но на 50 процентов выросло количество жёлтых карточек и на 100, в два раза — количество красных. Почему? Если ты на VAR допускаешь ошибку, то это нужно сильно «палиться», извиняюсь за такой жаргон, и тебя отстранят. А первая и вторая жёлтая — это самый лёгкий путь обхода VAR.

Статистика по карточкам, как в России, не может быть случайной. И то, что сейчас господин Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова, я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис». Покупаю билеты на все его премьеры на 10 лет вперёд. Видно, что человек понимает суть проблемы», — сказал Слуцкий в эфире канала «Татарстан-24».

«Можете сжечь меня заживо!» Крик души судьи Вилкова, изгнанного из футбола
Что чувствует человек, получивший пожизненный запрет на профессию.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021