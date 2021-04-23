Слуцкий — об отстранении Вилкова: аплодирую Хачатурянцу стоя с криками «браво» и «бис»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил недоумение ситуацией с судейством в России после введения VAR, а также поддержал решение главы судейского комитета Ашота Хачатурянца отстранить от работы арбитра Михаила Вилкова.



«Ни в одной европейской лиге введение VAR не изменило ни количество жёлтых карточек, ни количество красных карточек посредством второй жёлтой. Правила в футболе не менялись. Россия — единственная страна в мире, где количество фолов снизилось, но на 50 процентов выросло количество жёлтых карточек и на 100, в два раза — количество красных. Почему? Если ты на VAR допускаешь ошибку, то это нужно сильно «палиться», извиняюсь за такой жаргон, и тебя отстранят. А первая и вторая жёлтая — это самый лёгкий путь обхода VAR.



Статистика по карточкам, как в России, не может быть случайной. И то, что сейчас господин Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова, я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис». Покупаю билеты на все его премьеры на 10 лет вперёд. Видно, что человек понимает суть проблемы», — сказал Слуцкий в эфире канала «Татарстан-24».

«Можете сжечь меня заживо!» Крик души судьи Вилкова, изгнанного из футбола Что чувствует человек, получивший пожизненный запрет на профессию.