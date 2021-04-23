Микель Артета: Обамеянг перенёс тяжёлую болезнь. Он потерял вес

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который восстанавливается после перенесённой малярии.

«Я много раз разговаривал с ним. Вчера он впервые вышел на поле для тренировок. Он всё ещё находится под наблюдением врачей. Он перенёс тяжёлую болезнь. У него было несколько трудных моментов. Мы хотим помочь ему поскорее восстановиться и набрать форму, потому что он нам нужен. Вчера он уже выглядел получше. Надеюсь, когда он вернёт прежний вес, который потерял из-за болезни, то сможет полноценно тренироваться», — цитирует Артету Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг провёл 25 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Фулхэм»: