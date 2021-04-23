«Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду. Клуб связался с агентом игрока

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал в начале карьеры.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», английский клуб уже связался с агентом футболиста Жорже Мендешем на предмет потенциального перехода. «Красные дьяволы» следят за ситуацией Криштиану в «Ювентусе». Контракт португальца истекает летом 2023 года.
Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
За «Ювентус» Криштиану играет с 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 28 матчей в итальянской Серии А, забил 25 голов (5 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что Роналду не вернётся в клуб.
- 23 апреля 2021
-
11:49
-
11:34
-
11:34
-
11:28
-
11:11
-
11:06
-
11:01
-
10:57
-
10:46
-
10:30
-
10:26
-
10:24
-
10:22
-
09:56
-
09:56
-
09:29
-
09:27
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
08:28
-
08:12
-
06:37
-
04:17
-
04:00
-
03:27
-
01:53
-
01:26
-
00:59
-
00:52
-
00:49
-
00:39
-
00:26
-
00:23
-
00:09