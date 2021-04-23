Хвича Кварацхелия назвал команду, против которой играть сложнее всего

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия назвал команду Российской Премьер-Лиги, против которой играть сложнее всего.



«С «Химками» было тяжело, потому что они очень организованно играли в обороне. Защитник Дмитрий Тихий каждую минуту был рядом со мной. Тяжело, когда соперник играет персонально. А когда вдвоём играют против меня — ещё сложнее», — цитирует Кварацхелию «Спорт Бизнес Online».



Напомним, главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был вынужден заменить 20-летнего грузинского игрока на 32-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Кварацхелия смог покинуть поле лишь с помощью одноклубников. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев.



В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Стал известен срок восстановления Хвичи Кварацхелии