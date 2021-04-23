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Журналист Sky Sports: несколько игроков «Тоттенхэма» отпраздновали увольнение Моуринью

Журналист Sky Sports: несколько игроков «Тоттенхэма» отпраздновали увольнение Моуринью
Футбол / Англия 0
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Журналист Майкл Бридж прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».

«Я был удивлён тем, что решение было принято в это время. Я ожидал, что это случится в конце сезона. Но если совет директоров хотел изменить вектор развития клуба летом, то возможная победа в Кубке английской лиги усложнила бы их задачу. Вылет из Лиги Европы стал большим ударом. С того момента мало что изменилось в игре команды. У меня есть информация, что несколько игроков „Тоттенхэма“ в тренажёрном зале отпраздновали новость об увольнении Моуринью», — сказал Бридж в эфире Sky Sports.

Временным наставником «шпор» стал Райан Мэйсон. Под его руководством лондонский клуб победил «Саутгемптон» в матче Премьер-лиги со счётом 2:1.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»:

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