Журналист Sky Sports: несколько игроков «Тоттенхэма» отпраздновали увольнение Моуринью

Журналист Майкл Бридж прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».



«Я был удивлён тем, что решение было принято в это время. Я ожидал, что это случится в конце сезона. Но если совет директоров хотел изменить вектор развития клуба летом, то возможная победа в Кубке английской лиги усложнила бы их задачу. Вылет из Лиги Европы стал большим ударом. С того момента мало что изменилось в игре команды. У меня есть информация, что несколько игроков „Тоттенхэма“ в тренажёрном зале отпраздновали новость об увольнении Моуринью», — сказал Бридж в эфире Sky Sports.

Временным наставником «шпор» стал Райан Мэйсон. Под его руководством лондонский клуб победил «Саутгемптон» в матче Премьер-лиги со счётом 2:1.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: