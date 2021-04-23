Кварацхелия: всегда думал, что мой папа играл лучше, чем Месси и Роналду

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признался, что всегда считал отца лучше нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Отец никогда не выгонял меня на поле, каждый раз это было только моё личное желание. Мой папа во время своей карьеры забил много голов, выступая в чемпионате Азербайджана. Даже выступал за сборную Азербайджана.
Я ничего не помню, был слишком маленький тогда. Но у нас есть записи его матчей, я их смотрел. Знаете, мне маленькому говорили, что лучшие — это Месси и Роналду, но я думал, что мой папа играл лучше, чем они», — цитирует Кварацхелию «Спорт Бизнес Online».
Напомним, главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был вынужден заменить 20-летнего грузинского игрока на 32-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Кварацхелия смог покинуть поле лишь с помощью одноклубников. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
- 23 апреля 2021
-
13:21
-
12:54
-
12:48
-
12:23
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:53
-
11:49
-
11:34
-
11:34
-
11:28
-
11:11
-
11:06
-
11:01
-
10:57
-
10:46
-
10:30
-
10:26
-
10:24
-
10:22
-
09:56
-
09:56
-
09:29
-
09:27
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
08:28
-
08:12
-
06:37
-
04:17
-
04:00
-
03:27
-
01:53