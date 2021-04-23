Кварацхелия: всегда думал, что мой папа играл лучше, чем Месси и Роналду

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признался, что всегда считал отца лучше нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.



«Отец никогда не выгонял меня на поле, каждый раз это было только моё личное желание. Мой папа во время своей карьеры забил много голов, выступая в чемпионате Азербайджана. Даже выступал за сборную Азербайджана.



Я ничего не помню, был слишком маленький тогда. Но у нас есть записи его матчей, я их смотрел. Знаете, мне маленькому говорили, что лучшие — это Месси и Роналду, но я думал, что мой папа играл лучше, чем они», — цитирует Кварацхелию «Спорт Бизнес Online».



Напомним, главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был вынужден заменить 20-летнего грузинского игрока на 32-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Кварацхелия смог покинуть поле лишь с помощью одноклубников. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев.



В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.