Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек в своём «твиттере» сообщил о переносе ряда матчей чемпионата Европы — 2020.
Встречи польской сборной со Швецией и Словакией, которые должны были пройти в Дублине, состоятся в Санкт-Петербурге. Матч с Испанией перенесён из Бильбао в Севилью.
По всей видимости, в Санкт-Петербург перенесли ещё один матч группового этапа Евро – между Швецией и Словакией, который должен был пройти в Дублине. Таким образом, в российском городе вместо четырёх встреч, вероятно, пройдут семь.
Расписание матчей Евро на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге:
12 июня: Бельгия – Россия, 22:00 мск
14 июня: Польша – Словакия, 19:00 мск
16 июня: Финляндия – Россия, 16:00 мск
18 июня: Швеция – Словакия, 16:00 мск (не подтверждено официально)
21 июня: Финляндия – Бельгия, 22:00 мск
23 июня: Швеция – Польша, 19:00 мск
2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.
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