Мюнхен сможет принять матчи Евро-2020

Мюнхен сможет принять запланированные матчи предстоящего чемпионата Европы. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.
Власти Баварии дали согласие на допуск болельщиков на стадион. Они рассчитывают, что к моменту начала турнира ситуация с коронавирусом улучшится, что позволит минимальному количеству зрителей — 14,5 тыс. — присутствовать на играх. При этом болельщики будут обязаны строго соблюдать все санитарные правила.
Напомним, до недавнего времени оставалась под вопросом возможность проведения матчей Евро в Бильбао, Дублине и Мюнхене. Из Бильбао встречи были перенесены в Севилью, как минимум два матча были перенесены из Дублина в Санкт-Петербург.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.
- 23 апреля 2021
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