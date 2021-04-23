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Главный тренер «Ньюкасла» — о Суперлиге: к счастью, «большая шестёрка» получила пощёчину

Главный тренер «Ньюкасла» — о Суперлиге: к счастью, «большая шестёрка» получила пощёчину
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс прокомментировал приостановку Европейской Суперлиги, в которой намеревались сыграть шесть клубов английской Премьер-лиги — «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Я думал так же, как и другие. К счастью, «большая шестёрка» получила пощёчину. Всем было очевидно, что мы это не примем. Предложение было ужасным. Я годами играл в низших дивизионах перед тем, как совершил прорыв. Я — за футбольную пирамиду в этой стране. Болельщиков услышали, и это хорошо», — приводит слова Брюса The Mag.

Изначально о готовности участвовать в новом турнире объявили 12 клубов: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». 20 апреля «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» официально объявили о выходе из турнира. Проект был приостановлен.

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