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Криштиану Роналду готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 36-летний португальский футболист готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в стан «красных дьяволов». Контракт Криштиану с туринским клубом истекает в 2022 году, однако он раздумывает над тем, чтобы уйти уже этим летом.

В настоящее время Роналду зарабатывает в «Ювентусе» € 31 млн в год. Как утверждает издание, игрок согласится вернуться в «Манчестер Юнайтед», если там ему будут платить не меньше € 20 млн.

Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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