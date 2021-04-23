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УЕФА объявил, что Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020

УЕФА объявил, что Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
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УЕФА на своём официальном сайте сообщил, что три матча группового этапа чемпионата Европы — 2020, который должны были состояться в Дублине, пройдут в Санкт-Петербурге.

Таким образом, на стадионе «Газпром Арена» будут сыграны следующие встречи:

12 июня: Бельгия – Россия, 22:00 мск
14 июня: Польша – Словакия, 19:00 мск
16 июня: Финляндия – Россия, 16:00 мск
18 июня: Швеция – Словакия, 16:00 мск
21 июня: Финляндия – Бельгия, 22:00 мск
23 июня: Швеция – Польша, 19:00 мск
2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.

Помимо этого, четыре матча турнира были перенесены из Бильбао в Севилью. Одна из игр 1/8 финала пройдёт в Лондоне вместо Дублина. Мюнхен, как уже сообщалось, сможет обеспечить проведение матчей со зрителями, что было обязательным условием со стороны УЕФА.

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