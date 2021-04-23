Гришин — о проблемах ЦСКА: у Олича нет рычагов управления командой. Кем ему играть?

Тренер «Казанки» Александр Гришин рассказал о проблемах, которые испытывает новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич.
«Что касается Олича, он не виноват, что попал сейчас в такую ситуацию. Мы можем спросить с него только после предсезонки. У Ивицы нет рычагов управления командой, потому что селекция сработала безобразно. Кем ему играть? Посмотрите на скамейки в матче «Локо» и ЦСКА. У первых сидят Сильянов, Мухин, Куликов, которые выходят и усиливают игру «Локомотива». А у Олича на лавочке четыре игрока, три из которых — нападающие.
Кто куплен за два года и кто заиграл? Один Эджуке? И то не игрок топ-уровня для решения задач. Чидеру нужно направлять, но он единственное светлое пятно, которое можно поставить в пример. Остальные где? Фукс, Гайч?» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. «Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.
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