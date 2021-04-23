Пустовойтова попала в список арбитров, которые будут работать на Олимпиаде в Токио
Анастасия Пустовойтова попала в список арбитров, которые будут работать на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба ФИФА. Пустовойтова обслужит матчи в качестве главного судьи. Также на Олимпиаде в Токио будет работать Екатерина Курочкина. Она должна выступить в качестве ассистента рефери.
Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 21 июля по 7 августа 2021 года. Они должны были состояться в Токио в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 пройдут на год позже, о чём 24 марта 2020 года объявил Международный олимпийский комитет. 20 марта 2021 года стало известно, что иностранные зрители не будут допущены на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, деньги за ранее купленные билеты будут возвращены.
Германия и Бразилия попали в одну группу на футбольном турнире Олимпиады в Токио
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
15:55
-
15:43
-
15:31
-
15:26
-
15:20
-
14:59
-
14:52
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:16
-
14:06
-
14:05
-
14:04
-
14:02
-
13:42
-
13:35
-
13:21
-
12:54
-
12:48
-
12:23
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:53
-
11:49
-
11:34
-
11:34
-
11:28
-
11:11
-
11:06
-
11:01
-
10:57
-
10:46
-
10:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам