Анастасия Пустовойтова попала в список арбитров, которые будут работать на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба ФИФА. Пустовойтова обслужит матчи в качестве главного судьи. Также на Олимпиаде в Токио будет работать Екатерина Курочкина. Она должна выступить в качестве ассистента рефери.



Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 21 июля по 7 августа 2021 года. Они должны были состояться в Токио в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 пройдут на год позже, о чём 24 марта 2020 года объявил Международный олимпийский комитет. 20 марта 2021 года стало известно, что иностранные зрители не будут допущены на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, деньги за ранее купленные билеты будут возвращены.

Германия и Бразилия попали в одну группу на футбольном турнире Олимпиады в Токио